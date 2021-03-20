Kapıkule-Halkalı treni, 1 yıl sonra sefere başladı

Corona virüs tedbirleri kapsamında seferlerine 1 yıl ara veren trenler bugün yeniden yollara çıktı. Kapıkule-Halkalı treni de bu sabah, HES kodu kontrolü yapılıp, ateşleri ölçülerek alınan yolcularıyla ilk seferini gerçekleştirdi.

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DHA 20.03.2021 - 10:23

Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Mart ayında ülke genelinde seferlerini durduran trenler, kontrollü normalleşme kapsamında bugün yeniden sefer yapmaya başladı. 12701sefer sayılı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni de bu sabah saat 07.25'de Kapıkule Garı'ndan kalkarak, 07.48'de yolcularını almak için Edirne Garı'na geldi. Gardaki 6 yolcu, trene HES kodu sorgulaması yapılıp, ateşleri ölçülerek alındı.

Mesafe kurallarına göre bekleme salonunda trenin gelmesini bekleyen yolcular uzun bir aranın ardından tren yolculuğu yaşayacakları için heyecanlı olduklarını söylediler.

Tren ile ilk defa seyahat edeceğini söyleyen Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ahmet Şamil Bayar, "İlk defa tren yolculuğu yapacağım. Bu nedenle çok heyecanlıyım. Ekonomik olduğu için seçtim. Süre farkı da pek yok, yaklaşık yarım saat daha uzun. Bu da sorun değil" dedi.

Üniversitel Furkan Dal da "Benim en çok tercih ettiğim tren oluyor. Görevli arkadaşlarımız HES kodlarımızı aldıktan sonra maske kontrolü yaptı. Daha sonra ateşimizi ölçerek bizi bekleme salonuna aldılar" diye konuıştu.

GÜNDE TEK SEFER YAPACAK Kapıkule-Halkalı treni, Lüleburgaz, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca'nın da aralarında bulunduğu 20 durağa uğruyor. Ispartakule'nin ardından Halkalı Garı'na ulaşıyor. Tren günde tek sefer yapacak.

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