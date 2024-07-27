Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu! Metrelerce kuyruk oluştu
Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’nın faklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler hem yolcu giriş peronlarında hem de yolcu çıkış peronlarında büyük araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’nın farklı ülkelerinden Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler, bir yandan vatan toprağına ayak bastıkları için sevinç yaşarken, diğer yandan ise yıllık izinlerini ve tatillerini tamamlayan binlerce gurbetçi ülkeden hüzünlü ayrılıyor.