Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok!

Dünyanın en işlek sınır kapılarından biri olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 15 milyondan fazla kişi kullandı. Sınır kapısında yolcuların seyahat belgelerinin kontrolünde, TÜBİTAK tarafından üretilen yerli cihazdan da yardım alınıyor. Yolcuların sahte pasaport ve kimlikleri, yerli cihaz yardımıyla tespit ediliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok! - 1

Sınır kapısından geçişlerde yolcuların seyahat belgelerini kontrol eden Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları belgeleri Seyahat Belgesi İnceleme Büro Amirliğine gönderiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok! - 2

Alanında uzman polisler, TÜBİTAK tarafından 2009'da geliştirilen ve sürekli güncellenen "Forensic XP-4010D" adı verilen adli belge inceleme cihazını kullanarak olası sahteciliğin tespitini yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok! - 3

Her tür belge ve dokümanın sahte olup olmadığını ortaya koyan cihaz, resimleri 10 kata kadar büyütebiliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok! - 4

Spot ışık, koaksiyel ve kızılötesi ışık gibi farklı yöntemlerle belgeleri tarayan cihaz, mürekkep farklılığına kadar sahteciliği ve belgeler üzerindeki değişimleri tespit edebiliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok! - 5

Her gün binlerce yolcunun geçiş yaptığı Kapıkule'de polis ekipleri, bu yıl ocak-kasım döneminde 90 sahte belge tespiti gerçekleştirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok! - 6
Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok! - 7
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