Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılıyor: Yerli cihazla sahte pasaport ve kimliğe geçit yok!
Dünyanın en işlek sınır kapılarından biri olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 15 milyondan fazla kişi kullandı. Sınır kapısında yolcuların seyahat belgelerinin kontrolünde, TÜBİTAK tarafından üretilen yerli cihazdan da yardım alınıyor. Yolcuların sahte pasaport ve kimlikleri, yerli cihaz yardımıyla tespit ediliyor.
Sınır kapısından geçişlerde yolcuların seyahat belgelerini kontrol eden Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları belgeleri Seyahat Belgesi İnceleme Büro Amirliğine gönderiyor.