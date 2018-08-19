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Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Anadolu Ajansı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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    Yüklerini yurt dışında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
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    Sınır kapısında 18 kilometrelik TIR kuyruğu oluşurken, yoğunluk nedeniyle TIR parkında da yer kalmadı.
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    Yaklaşık 700 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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    Romanya'ya yük götüren TIR şoförü Taner Işık, yaklaşık 24 saattir TIR kuyruğunda beklediğini söyledi.
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    Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söyleyen Işık, "Bekleyecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer olsa sorun değil de bittik burada. Dünden beri sıradayım" dedi.
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    Işık, yetkililerden TIR kuyrukları konusunda yardım isteyerek, temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini dile getirdi.
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    TIR şoförü Orhan Yılmaz ise yaklaşık 20 saattir kuyrukta beklediğini hala sıranın kendisine gelmediğini aktardı. Aşırı sıcağın tüm şoförleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, yol boyunca ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için çok zor durumda olduklarını ifade etti.
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