Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu
Anadolu Ajansı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
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1Yüklerini yurt dışında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
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2Sınır kapısında 18 kilometrelik TIR kuyruğu oluşurken, yoğunluk nedeniyle TIR parkında da yer kalmadı.
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3Yaklaşık 700 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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4Romanya'ya yük götüren TIR şoförü Taner Işık, yaklaşık 24 saattir TIR kuyruğunda beklediğini söyledi.
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5Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söyleyen Işık, "Bekleyecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer olsa sorun değil de bittik burada. Dünden beri sıradayım" dedi.
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6Işık, yetkililerden TIR kuyrukları konusunda yardım isteyerek, temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini dile getirdi.
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7TIR şoförü Orhan Yılmaz ise yaklaşık 20 saattir kuyrukta beklediğini hala sıranın kendisine gelmediğini aktardı. Aşırı sıcağın tüm şoförleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, yol boyunca ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için çok zor durumda olduklarını ifade etti.