Kapıkule'de rakamlar açıklandı: 1 ayda 102 bin 586 yolcu
Türkiye’nin korona virüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor. Haziran ayında Kapıkule'den giriş yapanların sayısı 100 bini geçti.
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06.07.2020 - 12:54
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarında gurbetçi hareketliliği yaşanıyor.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor.
Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracının giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı.
Gurbetçi girişleri Temmuz ayında da yoğun bir şekilde devam ediyor.
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