Kapıkule'de sürüngen operasyonu: Araçtan 32 kiloluk piton çıktı
Anadolu Ajansı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde aralarında piton cinsi yılan, timsah, kertenkelenin olduğu 17 sürüngen hayvan ele geçirildi. 32 kiloluk piton araçtan çıkarılarak kafese koyuldu.
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1Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta, 30 kilogramın üzerinde 2 piton ve çok sayıda sürüngen hayvan ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
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2Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı.
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3Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 30 kilogramın üzerinde 2 piton ele geçirildi.
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4Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi.
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Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı.
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6Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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7Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümleri içerisine gizlenmiş, torbalar içerisinde bir yavru timsah, 10 kertenkele yavrusu, 4 yavru piton daha bulundu.
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