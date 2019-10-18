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Kapıkule'de sürüngen operasyonu: Araçtan 32 kiloluk piton çıktı

Anadolu Ajansı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde aralarında piton cinsi yılan, timsah, kertenkelenin olduğu 17 sürüngen hayvan ele geçirildi. 32 kiloluk piton araçtan çıkarılarak kafese koyuldu.

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    Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta, 30 kilogramın üzerinde 2 piton ve çok sayıda sürüngen hayvan ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
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    Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı.
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    Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 30 kilogramın üzerinde 2 piton ele geçirildi.
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    Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi.
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    Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı.

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    Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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    Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümleri içerisine gizlenmiş, torbalar içerisinde bir yavru timsah, 10 kertenkele yavrusu, 4 yavru piton daha bulundu.
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