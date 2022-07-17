Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı" denildi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 17.07.2022 - 02:05

Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 1

Valiliği, 'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi.

Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 2

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.

Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 3

Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı." denildi.

Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 4
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 5
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 6
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 7
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 8
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER