Kapıkule'de yolcu ve araç girişinde rekor

Sezer, gurbetçi sezonun başladığı günden bu yana Türkiye'ye 192 bin araçla 770 bin yolcu girişi olduğunu ifade etti.

Gurbetçilerin gümrükte sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin fazlasıyla alındığına işaret eden Vali Sezer, şöyle konuştu:

"Biz vatan hasreti çeken tüm gurbetçilerimizin bir an önce Türkiye'ye gelmeleri ve Türkiye'de de bulundukları illere, memleketlerine gitmeleri, hoşça vakit geçirmeleri ve dönüşte de yine aynı rahatlıkla dönmeleri için burada birtakım tedbirler almış durumdayız. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın dinlenerek gitmeleri için gerekli dinlenme tesislerinde ve tüm benzinlikler dahil olmak üzere bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirlerini de almış durumdayız. Hem sivil ekiplerimiz hem de resmi ekiplerimiz buralarda güvenlik bakımından herhangi bir şey ile karşılaşmamaları için ve memleketlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız.

Tabi geçen seneye göre yoğunluk çok artınca da hem gümrük yönüyle hem de emniyet yönüyle buradaki noktalarda da bazı tedbirler aldık. Bir kere emniyette 110'a yakın ilave personeli görevlendirdik. Yine gümrükten de 105 personelimiz ilave olarak burada görevlendirilmiş durumda. Toplamda 1205 gümrük personelimiz burada görev yapıyor. Yine personelimiz de bunun dışında pasaport kontrollerinde görev yapıyorlar. Geçen yıl 12 olan peronlardaki sayımız bu sene 24'e çıkartılmış durumda."

Sezer, yoğunluk olmasına rağmen akıcı bir trafik olduğunu vurguladı.