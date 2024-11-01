Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü: Otobüs şoförüne hapis cezası ve tahliye
Adana’da hareket halindeyken açık bıraktığı halk otobüsünün kapısından düşen kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan otobüs şoförü hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti şoför Vedat K.’yi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Vedat K.’nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran heyet, sanığın tahliyesine karar verdi.
Adana’da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek yaşamını yitirmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücüye, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu bulunduğu süre göz önnüde bulundurulan sürücü, kararın ardından tahliye edildi.