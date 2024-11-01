Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü: Otobüs şoförüne hapis cezası ve tahliye

Adana’da hareket halindeyken açık bıraktığı halk otobüsünün kapısından düşen kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan otobüs şoförü hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti şoför Vedat K.’yi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Vedat K.’nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran heyet, sanığın tahliyesine karar verdi.

Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü: Otobüs şoförüne hapis cezası ve tahliye - 1

Adana’da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek yaşamını yitirmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücüye, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu bulunduğu süre göz önnüde bulundurulan sürücü, kararın ardından tahliye edildi.

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Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü: Otobüs şoförüne hapis cezası ve tahliye - 2

1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Vedat K. ile 24 Nisan’da özel halk otobüsünün kapısından düşerek yaşamını yitiren 6 çocuk annesi Hatice Sabahi’nin (74) eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ile taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü sürücünün Balcalı Mahallesi’nde seyir halindeyken direksiyon başında sigara içtiğini, otobüs kapısı açık şekilde ilerlerken kartını göstermek için ayağa kalkan Sabahi’nin manevra sırasında dengesini kaybederek açık kapıdan düşerek başını asfalta çarpıp yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü: Otobüs şoförüne hapis cezası ve tahliye - 3

Savcı ayrıca Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilirkişi raporuna göre maktul Hatice Sabahi’nin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı için tali kusurlu, sanık Vedat K.’nin asli kusurlu olduğunu bildirerek, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü: Otobüs şoförüne hapis cezası ve tahliye - 4

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Vedat K., olay günü Hatice Sabahi’nin araca ön kapıdan bindiğini belirterek, “Otobüsün kapısı açıktı. Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmadı. Direğe yaslanmak isterken de dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ben ani fren yapmadım. Zaten durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesin istiyorum.” dedi.

Hatice Sabahi’nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.
Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü: Otobüs şoförüne hapis cezası ve tahliye - 5

HAPİS CEZASI VERİLDİ, TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Vedat K.’nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vererek, sanığın ehliyetine de bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

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