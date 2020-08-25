İş makineli çalışmada kaplumbağa yuvalarını dağıtan belediyeye ceza yağdı

Antalya'daki bir sahile iş makinesi ile yapılan düzenleme bölgede bulunan kaplumbağa yuvalarına zarar verdi. Tepki çeken bu hareketin ardından Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenleyip, 442 bin 482 TL ceza uyguladı.

Abone ol Paylaş







DHA 25.08.2020 - 14:24

Antalya'nın Kumluca sahilinde yapılan iş makineli çalışmada kaplumbağa yuvalarına zarar verilmesi üzerine belediyeye para cezası kesildi.

Beykonak sahilinde iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, daha öncedem tespit edilen, çubuklar ve kafesler ile işaretlenen koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü.

Bazı yumurtalar ezilirken bazıları ise açıkta kalması sonucu diğer hayvanlara yem oldu.

Çevredekiler, zarar görmeyen deniz kaplumbağası yumurtalarını yeniden kumun altına gömdü.

Olayın ardından yapılan inceleme sonucunda iş makinelerinin Kumluca Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Belediye konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Deniz kaplumbağası yuvalarının tahrip edilmesiyle ilgili inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sahilde incelemede bulundu.

Yuvaları inceleyen ekipler, Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenlerken, bunun sonucunda bölgede iki farklı suç eylemi tespit edildi. Bölgenin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğu belirlenirken, Kumluca Belediyesi tarafından iki noktada denize ulaşım amacıyla sahilin tahrip edilerek, yol açıldığı ve bu nedenle de belediye hakkında 442 bin 482 TL ceza uygulandığı öğrenildi.

Yol açılan bölgedeki sitelerde oturan ve 2 ay önce Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin 'WhatsApp' grubundan şu paylaşımı yaptı:



'Arkadaşlar bu çalışma Beykonak Mavikent villalarının arasından denize dışarıdan gelen kişilerin ulaşımını sağlamak, sitemizi de rahatlatmak için yapılan bir çalışmadır. Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var.'

Paylaş





