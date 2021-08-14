Kaplumbağa için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde bitkin halde olduğu görülen yetişkin bir caretta caretta vatandaşlarca kıyıya getirildi. Mahalle sakinleri kaplumbağayı hayatta tutmak için seferber oldu.

İHA 14.08.2021 - 11:56

Kaplumbağa için seferber oldular - 1

Güvercinlik Koyu’nda denizde bitkin bir deniz kaplumbağasının olduğunu görenler, uzun uğraşlar sonunda hayvanı kıyıya getirdi.

Kaplumbağa için seferber oldular - 2

Üzerinde çok sayıda parazit bulunan ve ön yüzgecinin birinde hafif kanaması olan kaplumbağa için AKUT Bodrum ekiplerine haber verildi.

Kaplumbağa için seferber oldular - 3
AKUT ekipleri gelinceye kadar kaplumbağa için seferber olan vatandaşlar, kaplumbağayı hayatta tutabilmek için ıslak havlu ile sardılar, karnını doyurmaya çalıştılar. Mahalleli, 3 saat boyunca kaplumbağanın yanından bir an olsun ayrılmadı.
Kaplumbağa için seferber oldular - 4
Bölgeye gelen AKUT ekiplerince alınan kaplumbağa daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edilerek tedavisine başlandı.
Kaplumbağa için seferber oldular - 5

3 saat boyunca eşi ile birlikte kaplumbağanın yanında duran Şefika Atabay, “Bu kaplumbağa karaya doğru gelmeye çalışıyormuş ama gelememiş. Sağ olsun buradaki vatandaşlar karaya getirdiler. Eşimle ile birlikte biz de kaplumbağanın yanına geldik. Çok bitkindi, bir şeyler yedirmeye çalıştık ama yemedi. Onu devamlı ıslak tutmaya çalıştık. Sonra AKUT ekipleri götürdü. İnşallah bir an önce iyileşir ve yaşadığı ortama geri döner” diye konuştu

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