Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

İHA 24.08.2021 - 09:14 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 09:15

Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 1
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 2
Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, "15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 3
Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu.
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 4
Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 5
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 6
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 7
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 1'i yavru 3 kaplumbağaya bakıyor - 8

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