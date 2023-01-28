Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına dönüştü.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti - 1

Kaş'ta yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının etkisiyle denizin rengi değişti.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti - 2

Yüksek dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklerin maviyle uyumu da güzel görüntü oluşturdu.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti - 3

İlçedeki yerli ve yabancı turistler, manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti - 4

Kaputaş'taki bu manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti - 5

Öte yandan, Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki sahil yolunda bulunan Seyret Çakılı Plajı'nda da Kaputaş'taki gibi görüntü oluştu.

Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti - 6

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