Kar 20 santimi bulabilir. 38 ilde sarı ve turuncu alarm

İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK İSTANBUL'DA 8 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin 6 ila 8 günlük dönemde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi.

Buna göre İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.

Kentte sıcaklıklar 4 derecelere gerileyecek. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.