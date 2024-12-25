Kar bastırdı, araçlar yolda kaldı: Büyük araçların geçişine izin verilmiyor

ANTALYA’DA YÜKSEKLERDE KAR, SAHİLDE SAĞANAK

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarısında bulunduğu Antalya’da, gece boyunca etkili olan rüzgar ile yağış, sabah saatlerinde zaman zaman fırtına ve gök gürültülü sağanağa dönüştü.

Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin bazı mahalleri ile yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.