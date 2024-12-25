Kar bastırdı, araçlar yolda kaldı: Büyük araçların geçişine izin verilmiyor

Türkiye soğuk havanın etkisi altında… Isparta ve Burdur’da kar yağışı nedeniyle Antalya yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yürütürken, Antalya’nın Korkuteli ve Kaş ilçelerinde bazı mahalle yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar bastırdı, araçlar yolda kaldı: Büyük araçların geçişine izin verilmiyor - 1

Antalya, Isparta ve Burdur’da kar yağışı etkili oluyor.

Isparta’nın yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Isparta Belediyesi, 50 iş makinesi ve 250 personel ile karla mücadele çalışması başlattı.

Burdur’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Burdur-Antalya karayolunda ulaşımında aksamalar yaşandı. Karayolunun karla kaplanması nedeniyle Çeltikçi mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, Antalya -Burdur karayolu ve diğer bağlantı yollarında temizlik çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise kent merkezi ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar bastırdı, araçlar yolda kaldı: Büyük araçların geçişine izin verilmiyor - 2

ANTALYA’DA YÜKSEKLERDE KAR, SAHİLDE SAĞANAK

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarısında bulunduğu Antalya’da, gece boyunca etkili olan rüzgar ile yağış, sabah saatlerinde zaman zaman fırtına ve gök gürültülü sağanağa dönüştü.

Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin bazı mahalleri ile yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
Kar bastırdı, araçlar yolda kaldı: Büyük araçların geçişine izin verilmiyor - 3

MAHALLE YOLLARI KAPANDI

Yoğun kardan dolayı Korkuteli ilçesinin Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu ulaşıma kapandı. Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin yolunun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı.

Antalya-Denizli karayolunun Güllüpınar mevkisinde de yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi, bazı TIR ve kamyonlar yolda kaldı. Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin veriliyor, büyük araçlar bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadelesini sürdürüyor.

Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı’nın zirvesindeki Olympos Teleferik ile kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.
Kar bastırdı, araçlar yolda kaldı: Büyük araçların geçişine izin verilmiyor - 4

KAŞ’TA KARLA MÜCADELE

Kaş ilçesindeki 54 mahalleden 15’inde kar yağışı görülüyor. Gömbe Mahallesi’nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken Sinekçi Beli’nde de kar nedeniyle ulaşım aksadı. Belediye ekipleri, yolları açmak ve açık tutmak için kar mesaisine başladı.

Karayolları ekipleri de Gömbe-Kalkan karayolunda yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK

Antalya kent merkezinde ise sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Fırtına sonucu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Bazı kişiler yağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen sahilde yürüyüş, spor yapmaya tercih etti.
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