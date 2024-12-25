Kar bastırdı, araçlar yolda kaldı: Büyük araçların geçişine izin verilmiyor
Türkiye soğuk havanın etkisi altında… Isparta ve Burdur’da kar yağışı nedeniyle Antalya yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yürütürken, Antalya’nın Korkuteli ve Kaş ilçelerinde bazı mahalle yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Antalya, Isparta ve Burdur’da kar yağışı etkili oluyor.
Isparta’nın yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Isparta Belediyesi, 50 iş makinesi ve 250 personel ile karla mücadele çalışması başlattı.
Burdur’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Burdur-Antalya karayolunda ulaşımında aksamalar yaşandı. Karayolunun karla kaplanması nedeniyle Çeltikçi mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, Antalya -Burdur karayolu ve diğer bağlantı yollarında temizlik çalışması yürütüyor.İl Özel İdaresi ekipleri ise kent merkezi ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.