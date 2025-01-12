Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin art arda uyarılarının ardından Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı, İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de de kuvvetli yağış etkili oluyor. 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Marmara'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 3

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, kar yağışının ilerleyen saatlerde sürmesi bekleniyor.

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu. Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı, Hamzabeyli köyü kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 4

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.

Kar yağışı nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçlar kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 5

13 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kodla uyarılan iller:

İstanbul
Edirne (kar ve karla karışık yağmur)
Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur)
Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur)
Kocaeli
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 6

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, Trakya'nın kuzeyinde ve Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ÇANAKKALE 8°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE 1°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İSTANBUL 6°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ 1°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop dışında) bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ,yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 3°C, 11°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ,yer yer çok bulutlu

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -14°C, -6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 15

12 OCAK HAVA DURUMU

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 16

13 OCAK HAVA DURUMU

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 17

14 OCAK HAVA DURUMU

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 18

15 OCAK HAVA DURUMU

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - 19

16 OCAK HAVA DURUMU

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