Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.