Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin art arda uyarılarının ardından Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı, İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de de kuvvetli yağış etkili oluyor. 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Marmara'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak.