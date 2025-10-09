Kar erken geldi... Zirvede göz gözü görmüyor
Havaların soğumasının ardından Uludağ'dan beklenen haber geldi. Zirve, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Uludağ'da etkili olan yağmur, dün sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Uludağ'da etkili olan yağmur, dün sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağış, karla karışık yağmur şeklinde gün boyu devam etti.
Kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla sürdü.
2 bin 543 rakımlı zirve beyaza ise sabah saatlerinde beyaza büründü. ağcılar, kar yağışını zirveye tırmanıp kar üstünde kahve pişirerek kutladı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek.
Kayak sezonunun ise kar yağışına bağlı aralık ayı ortasında başlaması öngörülüyor.