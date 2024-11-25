Kar, Erzurum'u esir aldı: Binlerce yerleşim yerine ulaşım kapandı
Erzurum'da kar yağışı aralıksız sürerken çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere bin 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar temizleme çalışması başlattı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da dün gün boyu yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler araçları ile yavaş ilerledi.