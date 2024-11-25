Kar, Erzurum'u esir aldı: Binlerce yerleşim yerine ulaşım kapandı

Çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere 1133 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve şehir içinde kar temizleme çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda aksama yaşanmaması için sürekli tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.