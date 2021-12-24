Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı balıkçıları sevindirdi. Deniz suyunun soğumasıyla birlikte balıkların lezzetlenmesi ve fiyatlarda 10 ile 30 TL arasında düşüş bekleniyor.

Haberler - İHA 24.12.2021 - 12:40

Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 1

Yurdun bazı kesimlerinde karın yağması ile birlikte deniz suyu sıcaklığı düşerken, balıklar da lezzetlendi.

Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 2

Bu durumdan en çok balıkçıları sevindirirken, tezgahlarda balık bolluğu yaşanması bekleniyor.

Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 3

Fiyatlarda önümüzdeki günlerde düşüş yaşanmasını beklediklerini belirten balıkçıklar, rakamın ise 10 ile 30 TL arasında gerileyeceğini söylüyor.

Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 4

“BU SAATTEN SONRA LEZZETLİ BALIK YİYECEĞİZ”

Denizlerde balığın bol olduğunu vurgulayan balıkçı Muammer Arduç, “Kar yağmaya başladı ve artık balığın kulağına kar suyu kaçtı. Bu saatten sonra artık lezzetli balık yiyeceğiz. Bir hafta içerisinde tezgahlarımızda bolca balık göreceğiz" dedi.

Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 5

Bu ara balık fiyatlarında yükseliş olduğunu fakat önümüzdeki günlerde fiyatlarda kar yağışının etkisinin görüleceğini söyleyen Arduç, "Şu anda istavritin kilosu 40 TL, hamsi 40 TL, çinekop 60-65 TL arasında değişiyor. Havalar böyle devam ederse önümüzdeki günlerde çinekop 40 TL, hamsi 25, istavrit ise 25 TL’ye kadar düşer” şeklinde konuştu.

Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 6
Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 7
Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 8
Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 9
Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 10
Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 11
Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor - 12

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