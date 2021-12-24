Kar etkisi: Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor

Bu ara balık fiyatlarında yükseliş olduğunu fakat önümüzdeki günlerde fiyatlarda kar yağışının etkisinin görüleceğini söyleyen Arduç, "Şu anda istavritin kilosu 40 TL, hamsi 40 TL, çinekop 60-65 TL arasında değişiyor. Havalar böyle devam ederse önümüzdeki günlerde çinekop 40 TL, hamsi 25, istavrit ise 25 TL’ye kadar düşer” şeklinde konuştu.