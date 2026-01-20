Kar etkisini artırdı, karayoluna çığ düştü. Kop Geçidi ulaşıma kapandı

20.01.2026 09:35

AA

Bayburt-Erzurum karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt-Erzurum karayoluna çığ düştü.

 

Olay Kop Dağı Geçidi'nde yaşandı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde bölgede çığ meydana geldi.

 

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

 

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.