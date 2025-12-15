Kar geliyor! Sıcaklık -15 dereceye düşecek, 18 şehirde lapa lapa kar yağacak
15.12.2025 08:50
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin doğusu soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bazı şehirlerde bugün hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Doğudan başlayıp batıya doğru ilerleyen yeni sistem 18 şehire kar yağışı bırakacak.
Yeni hafta, yeni bir soğuk hava dalgası ile başladı.
Türkiye'nin doğusundan başlayarak birçok şehirde bugün kar yağışı bekleniyor.
Bazı şehirlerde dondurucu soğuklar yaşanacak; sıfırın altında 15 derece gibi değerler görülecek.
Batıya doğru ilerleyecek sistemle 18 şehirde kar yağışı etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YÜKSEKLERDE KAR VAR
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA -15 DERECEYE DÜŞTÜ
Kar yağışının bugün etkisini hissettirmeye başlaması beklenen şehirlerde bugün dondurucu soğuklar görülecek.
Ardahan, Kars, Erzurum'un güney kesimleri, Van'ın doğusu ve Hakkari'de hava buz kesecek.
Ardahan'da sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye düşmesi bekleniyor.
Hakkari, Kars, Van, Erzurum'da ise sıfırın altında 10-11 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor.
KAR BATIYA DOĞRU İLERLEYECEK
Bugün başlayacak kar yağışı, yarın etki alanını genişletecek.
Yarın Türkiye'nin 18 şehrinde kar yağışı bekleniyor.
Kar beklenen şehirler şöyle:
- Bolu
- Kastamonu
- Çankırı
- Niğde
- Nevşehir
- Kayseri
- Yozgat
- Tokat
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Artvin
- Iğdır
- Ağrı
- Muş
- Bitlis
- Hakkari
- Van
HAFTA ORTASINDA HAVA AÇACAK
Çarşamba gününe gelindiğide yağışlı hava sistemi etkisini yitirecek.
Çarşamba, perşembe ve cuma günü Türkiye'nin neredeyse tamamında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar 13-15 derece bandında seyredecek. Hava sıcaklığı başkent Ankara ise 8-9 derece civarında olacak.
İSTANBUL'DA KAR BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER
Türkiye'de ocak-mart döneminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bu durumun, ülke genelinde kar yağışlarının belirgin şekilde azalmasına yol açacağı ifade ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu kış öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yaptı.
Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:
"- Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak.
- Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."