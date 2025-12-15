Kar geliyor! Sıcaklık -15 dereceye düşecek, 18 şehirde lapa lapa kar yağacak

Türkiye'de ocak-mart döneminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bu durumun, ülke genelinde kar yağışlarının belirgin şekilde azalmasına yol açacağı ifade ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu kış öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

"- Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak.

- Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."