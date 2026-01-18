Kar geri döndü! İstanbul'un bazı ilçeleri beyaza büründü
18.01.2026 09:29
Son Güncelleme: 18.01.2026 09:43
AA, İHA
İstanbul'da yağmurla başlayan yağış yerini havanın soğumasıyla kara bıraktı. Şehrin özellikle yüksek kesimlerinde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü.
TAKSİM MEYDANI
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.
ÇAMLICA TEPESİ
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın görüntüleri, Anadolu Yakası’nın simgelerinden biri olan Çamlıca Tepesi’nden kaydedildi.
İSTANBUL'DA KAR SÜRECEK
Megakentte kar yağışı yarın da devam edecek.
Birçok kentte hava sıcaklıklarını sıfırın altına düşüren soğuk hava dalgası ise perşembe gününe kadar etkisini devam ettirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün ve pazartesi günü de etkisini sürdürecek.
VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI
İstanbul Valiliği de Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın megakenti de etkileyeceği uyarısı yaptı. 6 ila 8 kuvvetindeki (50-75 km/saat) fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.