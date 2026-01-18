Kar geri döndü! İstanbul'un bazı ilçeleri beyaza büründü

İstanbul Valiliği de Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın megakenti de etkileyeceği uyarısı yaptı. 6 ila 8 kuvvetindeki (50-75 km/saat) fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.