Kar görmek için yaylalara çıkanlar ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor

Yayla yolunu 7/24 açık tutmak için mesai harcadıklarını ifade eden Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, “Her yıl olduğu gibi kar yağışını eğlenceye dönüştürmek ve yaylanın doğal güzelliklerini görmek isteyenler şehir merkezlerinden yaylaya çıkıyor. Bizde bir turistik alan olan Kulakkaya Yayla yolunu devamlı açık tutmak için çalışıyoruz. Buna rağmen yeterli tedbiri almayan vatandaşlar yollarda kalabiliyor. Biz ekiplerimizle yollarda kimse mağdur olmasın diye görev yapmaya devam ediyoruz.” dedi.