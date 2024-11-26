Kar görmek için yaylalara çıkanlar ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor
Giresun’un Yavuzkemal Beldesi'ne bağlı Kulakkaya Yaylası, önceki gece başlayan kar yağışının ardından kar görmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yayla yollarında zaman zaman mahsur kalan vatandaşların yardımına ise belediye ekipleri yetişti.
Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya Yaylası kar yağışının ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri oldu.