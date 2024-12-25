Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Gökçeada ve Bozcaada’da zaman zaman kuvvetli fırtınanın olması tahmin ediliyor.