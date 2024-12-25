Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısında bulundu. Bölgenin batısında etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına Kırklareli’nde kar yağışıyla birlikte gelecek. Çanakkale ve Tekirdağ’da ise şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşların ulaşımda aksamalar ve yükseklerde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.
Marmara Bölgesi’nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Kırklareli’nin kuzey ve doğusunda ise kuvvetli yağış bekleniyor.