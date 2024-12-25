Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısında bulundu. Bölgenin batısında etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına Kırklareli’nde kar yağışıyla birlikte gelecek. Çanakkale ve Tekirdağ’da ise şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşların ulaşımda aksamalar ve yükseklerde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı - 1

Marmara Bölgesi’nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Kırklareli’nin kuzey ve doğusunda ise kuvvetli yağış bekleniyor.

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Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Gökçeada ve Bozcaada’da zaman zaman kuvvetli fırtınanın olması tahmin ediliyor.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı - 3

CUMA AKŞAM SAATLERİNE KADAR FIRTINAYA DİKKAT

Cuma günü akşam saatlerine kadar sürecek olan kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı - 4

KIRKLARELİ’NDE KAR BEKLENİYOR

Bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde, akşam il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi ve özellikle yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı - 5

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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