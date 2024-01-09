Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili olurken kentin bazı kesimleriyle Edirne'nin Keşan ilçesinde ise kar yağışı başladı.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtınanın (50-80 km/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 2

Uyarının ardından Trakya Bölgesi'nde hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 3

Hava sıcaklığı Kırklareli'de eksi 4, Edirne eksi 3 ve Tekirdağ'da ise eksi 1 dereceye düştü.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 4

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu, yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı başladı.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 5

Hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 6

Fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılar denize açılamadı.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 7

Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 8

Bazı yerler beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 9

KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 10

Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 11

Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü Keşan'da kar, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 12

Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıktı, çocuklar ise kar topu oynadı.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 13

Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 14

Keşan Belediyesi ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 15
Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 16
Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 17
Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 18
Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar - 19
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