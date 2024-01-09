Kar İstanbul'un sınırında: Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtınanın (50-80 km/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)