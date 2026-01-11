Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Yüzlerce yol ulaşıma kapandı

Önceki gün etkili olan kar nedeniyle il genelinde kapanan 353 yerleşim yeri yolundan 310'u ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 43 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme mesaisine devam ediyor.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, Akçalı Köyü Bakım Evi şantiyesini ziyaret etti.

Bölgede karla mücadele çalışması yürüten görevlilerle bir araya gelen Zor, personele gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Çaltıkuru köyü ile grup köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarını inceleyen Zor, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. ​​​​​​​