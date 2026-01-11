Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Yüzlerce yol ulaşıma kapandı
11.01.2026 11:09
AA
Doğu Anadolu Bölgesi'ni kar esir aldı. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 225 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Van'da kar ve tipi nedeniyle 127 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
HAKKARİ
Önceki gün etkili olan kar nedeniyle il genelinde kapanan 353 yerleşim yeri yolundan 310'u ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı 43 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme mesaisine devam ediyor.
Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, Akçalı Köyü Bakım Evi şantiyesini ziyaret etti.
Bölgede karla mücadele çalışması yürüten görevlilerle bir araya gelen Zor, personele gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.
Daha sonra Çaltıkuru köyü ile grup köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarını inceleyen Zor, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.
MUŞ
Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 142 köy yolundan 109'u ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 33 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde kar kalınlığının 110 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi geçtiğini belirtti.
Karla mücadele çalışmalarının 110 personel ve 68 iş makinesiyle sürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin kesintisiz ulaşımın sağlanması için gece gündüz görev yaptığını ifade etti.
BİTLİS
Bitlis'te kar nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolu kardan kapanan 111 köy yolundan 89'unu ulaşıma açtıklarını belirtti.
Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için kapalı olan 22 köyün yolunu açacaklarını kaydetti.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Tatvan ilçesinde ise ekipler, kent merkezindeki kar yığınlarını iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıdı.