Kar kalınlığı 3 metreyi buldu. Araçlar yolda kaldı, vatandaşlar kurtarılmayı bekledi

15.12.2025 15:24

Kar ve dondurucu soğuk birçok ilde etkili oldu. Artvin'de kara saplanan araçlar mahsur kalırken vatandaşlar uzun süre kurtarılmayı bekledi. Şırnak, Van, Ardahan ve Bolu'da da karla mücadele çalışması vardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilçede kar etkili oldu. 

Artvin'in Borçka ilçesinde Gürcistan sınırında yer alan bölgede yollar kapandı. 

 

Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu.

Araçlar kara saplanırken vatandaşlar da kurtarılmayı beklerken ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

ŞIRNAK
ŞIRNAK

Şırnak'ta karla mücadele çalışması gece saatlerine kadar sürdü.

 

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı bir metreyi geçti.

VAN
VAN

Van'ın Başkale ilçesinde karla birlikte dondurucu soğuk etkili oldu.

 

İlçede sıcaklık sıfırın altında 12 dereceye düştü.

 

Araçların camları buz tuttu, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.

ARDAHAN
ARDAHAN

Ardahan'da termometreler eksi 15'i gördü.

 

Kars sınırındaki Çıldır Gölü donmaya başladı.

 

Yüzeydeki buz kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

BOLU
BOLU

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

 

Karayolları ekipleri, göl çevresinde kar küreme çalışması yaptı.