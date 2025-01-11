Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçince herkes oraya koştu: Oteller bölgesinde izdiham

Yeni yılla birlikte beyaz örtüsünü kuşanan Uludağ'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Sabahki ölçüme göre kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı pistlerde yoğunluk yaşanırken, hafta sonu olması sebebiyle günübirlikçiler, turistler ve hafta sonu turları ile tatile gelen üniversite öğrencileri hep birlikte karın tadını çıkarıyor.