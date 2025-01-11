Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçince herkes oraya koştu: Oteller bölgesinde izdiham
Uludağ'da kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Yılbaşından itibaren yaşanan turist yoğunluğuna hafta sonu olması sebebiyle günübirlikçiler ve tatile gelen üniversite öğrencileri de dahil olunca, oteller bölgesinde adım atacak yer kalmadı. Telesiyejlerin önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.
Yeni yılla birlikte beyaz örtüsünü kuşanan Uludağ'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Sabahki ölçüme göre kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı pistlerde yoğunluk yaşanırken, hafta sonu olması sebebiyle günübirlikçiler, turistler ve hafta sonu turları ile tatile gelen üniversite öğrencileri hep birlikte karın tadını çıkarıyor.