Muş'ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 3'üncü kez kapandı. Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, 1 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte açıyor. Muş’taki kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2500 rakımdaki Üçevler Grup Köy Yolu, yine kapandı.\nBölgede kar kalınlığı yer yer 7 metreye ulaştı. Çığ riskinin de bulunduğu yolda çalışma başlatan ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. 24 saat aralıksız çalışan ekipler, yoldaki karı iş makineleri ile temizliyor. 9 Aralık 2021'den itibaren 3 kez kapanan yolun 1 kilometresi, 2 saatlik çalışma ile açılıyor. Muş İl Özel İdaresi'nden şef Hakan Çolak, "10 köy ve 21 mezraya bu yol üzerinden ulaşım sağlanıyor. Fırtına ve tipi nedeniyle özellikle kar kalınlığı 7 metreye ulaşmış durumda. En kısa zamanda köylere ulaşabilmek için çaba gösteriyoruz" dedi. İş makinesi operatörü Osman Korkak, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak köy ve mezra yollarımızı ulaşıma açıyoruz. Bazen 1 kilometrelik yolu, 2 saatlik çalışmayla ancak açabiliyoruz" diye konuştu.