Kar kalınlığı iki metreyi bulan karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı
04.02.2026 10:46
İHA
Kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Sivas'ta havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları sonrası ırmaklarda taşkın yaşanırken evleri su bastı.
Son yılların en yoğun kar yağışını alan Sivas'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde iki metreyi bulmuştu.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yağan karlar erimeye başladı.
Eriyen kar suları, akarsular ve yeraltı su kaynaklarına can suyu oldu. Akarsuların su seviyesinin artmasına sebep olan kar suları, bazı noktalarda taşkına sebep oldu.
YILDIZ IRMAĞINDA TAŞKIN
Eriyen kar suyu, Yıldız Dağı eteklerinden doğan ve Türkiye'nin en uzun nehrine dökülen Yıldız ırmağında taşkınlara sebep oldu.
Kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünden geçen Yıldız ırmağında su seviyesi yükseldi. Irmak kenarına inşa edilen bazı evler yükselen suyun ortasında kaldı.
Mezralara ulaşımı sağlayan yollarda da taşkın yaşandı.
Öte yandan eriyen kar nedeniyle Yıldızeli ilçesinde bir apartmanın zemin katı su ile doldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bina içerisine dolan suyu tahliye etti.