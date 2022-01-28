Kar kazaları artırdı, kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

Kar yağışı sebebiyle kazaların sayısının arttığını belirten bir iş yeri sahibi, "Normal zamana göre işlerde yüzde 40 artış var, gece gündüz çalışıp gelen talebi karşılamaya çalışıyoruz. Kaza yapan araç sahipleri bizi aradığı takdirde biz her türlü sigorta ve kasko takiplerini yapıp araçlarını onarıyoruz" dedi.