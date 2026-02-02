Kar maskeli ve silahlı üç kişi kuyumcuyu bastı. Bir polis vuruldu
02.02.2026 14:56
AA
Şanlıurfa'da bir kuyumcuya giren kar maskeli ve silahlı üç kişi, iş yerindeki altın ve paraları gasbedip kaçtı. Zanlılar, o sırada kuyumcuda bulunan izinli bir polisi de ayağından vurdu.
Şanlıurfa'da hareketli anlar yaşandı.
Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Ş.Ç.'ye ait kuyumcuya gitti.
O SIRADA KUYUMCUDA OLAN İZİNLİ POLİS MÜDAHALE ETTİ
Silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve paraları alan üç şüpheli, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ.'nin müdahalesiyle karşılaştı.
POLİSİ AYAĞINDAN VURUP KAÇTILAR
Şüpheliler, polis memuru S.İ'yi silahla ayağından vurarak yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı.