Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.G.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.