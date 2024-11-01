Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu

Eskişehir’de kar maskeli bir kişi, iki ayrı olayda 2 kişiyi silahla yaraladı. Husumetlisini vurmak için Tepebaşı ilçesine gelen saldırgan, silahının tutukluk yapması sonucu rastgele ateş ettiği anda olayla ilgisi bulunmayan bir kişiyi vurdu. Bu olaydan sonra aynı yere bir kez daha gelen saldırgan, bu kez husumetlisi F.G.’i sırtından vurdu. Yaralanan iki kişi tedavi altına alınırken, polis saldırganı arıyor.

Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu - 1

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı.

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Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu - 2

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta yüzünü kar maskesiyle gizleyen zanlı, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G.’yi silahla vurmak için arkasından yaklaştı.

Bu sırada silahın tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, rastgele ateş ettiği anda sokakta bulunan G.H.’yi bacağından yaraladı.
Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.H, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu - 4

AYNI SOKAĞA YENİDEN GELİP BU KEZ HUSUMETLİSİNİ VURDU

İlk olayın ardından kaçan şüpheli, aynı sokağa yeniden dönüp, bu kez husumetlisi F.G.’yi tabancayla sırtından yaraladı.

Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu - 5

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.G.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu - 6

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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