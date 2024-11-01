Kar maskeli saldırgandan art arda iki saldırı: Yanlış kişiyi vurunca aynı yere bir daha gelip husumetlisini vurdu
Eskişehir’de kar maskeli bir kişi, iki ayrı olayda 2 kişiyi silahla yaraladı. Husumetlisini vurmak için Tepebaşı ilçesine gelen saldırgan, silahının tutukluk yapması sonucu rastgele ateş ettiği anda olayla ilgisi bulunmayan bir kişiyi vurdu. Bu olaydan sonra aynı yere bir kez daha gelen saldırgan, bu kez husumetlisi F.G.’i sırtından vurdu. Yaralanan iki kişi tedavi altına alınırken, polis saldırganı arıyor.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı.