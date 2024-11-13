istanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat, 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı, kasım ayına girilmesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Aralık ayına kısa bir zaman kala kar yağışına dair beklentiler iyice arttı. Meteoroloji'den gelen 5 günlük verilere göre Türkiye, hafta sonundan itibaren yavaş yavaş soğuk havanın etkisi altına girecek. Pazar gününden itibaren 6 ilde kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den son hava tahminleri.

istanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat, 6 ilde kar yağışı bekleniyor - 1

Türkiye'de kar yağışının ne zaman başlayacağı, hava olaylarını yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Özellikle İstanbul'da yaşayan birçok kişi, bu yıl kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'den gelen 5 günlük tahminlere göre, hafta sonu bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

istanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat, 6 ilde kar yağışı bekleniyor - 2

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinde hafta sonuna kadar kar yağışı beklenmiyor. Türkiye genelinde hafta sonunda itibaren sağanak yağış etkili olacak.

16 Kasım Cumartesi günü Kütahya'da karla karışık yağmur bekleniyor. 17 Kasım tarihinde ise 6 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

istanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat, 6 ilde kar yağışı bekleniyor - 3

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Kütahya, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 17 Kasım tarihinde kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor.

istanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat, 6 ilde kar yağışı bekleniyor - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

istanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat, 6 ilde kar yağışı bekleniyor - 5

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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