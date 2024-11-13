istanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonuna dikkat, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı, kasım ayına girilmesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Aralık ayına kısa bir zaman kala kar yağışına dair beklentiler iyice arttı. Meteoroloji'den gelen 5 günlük verilere göre Türkiye, hafta sonundan itibaren yavaş yavaş soğuk havanın etkisi altına girecek. Pazar gününden itibaren 6 ilde kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den son hava tahminleri.
Türkiye'de kar yağışının ne zaman başlayacağı, hava olaylarını yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Özellikle İstanbul'da yaşayan birçok kişi, bu yıl kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'den gelen 5 günlük tahminlere göre, hafta sonu bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak?