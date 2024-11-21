Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor. İstanbul'da yaşayan birçok kişi ise, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteorolojik verilere göre 5 günlük hava durumu tahmini.

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 1

İstanbul'a kar yağışının olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen verileri yakından takip etmeye başladı. Hafta sonu gelmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle, bazı illerde kar yağışı olması ihtimali arttı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 2

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, cumartesi günü aralarında İstanbul'un da olduğu bazı bölgelerde yağışın kara çevirme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Kar yağışının etkili olabileceğini belirten Çalışkan, "Cumartesi İstanbul'da şiddetli bir yağış var akşam saatlerinde bu yağışın kara çevirme ihtimali var ama net bir şey diyemeyiz İstanbul için. Ancak Ankara ve Anadoluya birçok şehire kar gelebilecek gibi duruyor." uyarısında bulundu.

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 3

BAZI İLLERDE HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR

Hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor.

Avrupa üzerinden cumartesi günü çok daha soğuk hava girişi olacak.

Çalışkan, "Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getirecek." dedi.

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 4

21 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 5

22 KASIM CUMA HAVA DURUMU

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 6

23 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 7

24 KASIM PAZAR HAVA DURUMU

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor - 8

25 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

DAHA FAZLA GÖSTER