Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, cumartesi günü aralarında İstanbul'un da olduğu bazı bölgelerde yağışın kara çevirme ihtimalinin olduğunu belirtti.



Kar yağışının etkili olabileceğini belirten Çalışkan, "Cumartesi İstanbul'da şiddetli bir yağış var akşam saatlerinde bu yağışın kara çevirme ihtimali var ama net bir şey diyemeyiz İstanbul için. Ancak Ankara ve Anadoluya birçok şehire kar gelebilecek gibi duruyor." uyarısında bulundu.