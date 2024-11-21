Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı illerde hafta sonu kar yağışı bekleniyor
Kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor. İstanbul'da yaşayan birçok kişi ise, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteorolojik verilere göre 5 günlük hava durumu tahmini.
İstanbul'a kar yağışının olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen verileri yakından takip etmeye başladı. Hafta sonu gelmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle, bazı illerde kar yağışı olması ihtimali arttı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?