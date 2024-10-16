Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son tahminler
Kasım ayına az bir zaman kala pek çok kişinin kar yağışına dair beklentisi de arttı. Meteoroloji'den gelen verilere göre Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Peki, kar yağışı ne zaman?
Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar salı günü biraz daha yükselecek ancak perşembe günü Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek.