Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 11:05 | Son Güncelleme : 19.01.2022 - 12:16
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı.
Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamadı.
Yetkililerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.
Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.