Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı

Kar yağışı TEM'de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 11:05 | Son Güncelleme : 19.01.2022 - 12:16

Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 1

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 2

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 3

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamadı.

Yetkililerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.

Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 4

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 5
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 6
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 7
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 8
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 9
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 10
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 11
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 12
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 13
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 14
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 15
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 16
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 17
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 18
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 19
Kar nedeniyle kapanan TEM Ankara yönü açıldı - 20

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