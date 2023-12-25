Kar payı vaadiyle 6 milyonluk dolandırıcılık: “Ben zengin oldum, size de kar payı vereyim”
İstanbul Fatih’te bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık iş arkadaşı M.R.B. tarafından kar vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü. Toplamda 30 kişinin, yaklaşık 6 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Yıldırım, “Kendini bize zengin olmuş gibi gösterdi. Her gün tomar tomar parayla gelirdi.” diye konuştu. İddiaların odağındaki M.R.B. ise Yıldırım’a bir ses kaydı gönderdi. M.R.B. ses kaydında, “O iş, bu iş, altın işi hepsi yalan. Gidip birinden alıyordum, satıyordum. Oradan aldığımla başkasının parasını çıkartıyordum. Ailem, çocuklarım, her şeyim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı.” dedi.
Son günlerde kar payı vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.
Fatih’te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık arkadaşı M.R.B. tarafından kar vaadiyle 280 bin lira dolandırdığını iddia etti.
Eylül ayında 30 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı öne sürülen M.R.B, yakın çevresine “Bana miras kaldı. Ben zengin oldum ve altın işine giriyorum. Size de kar payı vereyim, daha çok kazanalım.” dedi.
Bu şekilde güven kazanan M.R.B, ilk aylarda birçok kişiden aldığı paraları faiziyle geri ödedi.Üç ay sonra ise, “Ben köyüme mirasımı almaya gidiyorum.” diyerek ortadan kayboldu.