Kar payı vaadiyle 6 milyonluk dolandırıcılık: “Ben zengin oldum, size de kar payı vereyim”

Ses kaydında, “Ailem, çocuklarım, her şeyim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı.” diyen M.R.B., “Televizyona mı çıkıyorsun, ne yapıyorsan yap. Ne anlatacaksın ki? Ben ne yaptım? Bu işi birden batırdım. Bunu biliyorsun. İş bir ay sekteye uğrayınca hepiniz başıma üşüştünüz. Gittiniz hemen şikayet ettiniz. Hakkını hukukla mı arıyorsun? Hakkını hem hukukla aramaya çalışıyorsun hem de benimle konuşmaya çalışıyorsun. Kendine bir yol seç. Hukukla arayacaksan hakkını ben gider cezamı çekerim.” ifadelerini kullandı.