Kar payı vaadiyle 6 milyonluk dolandırıcılık: “Ben zengin oldum, size de kar payı vereyim”

İstanbul Fatih’te bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık iş arkadaşı M.R.B. tarafından kar vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü. Toplamda 30 kişinin, yaklaşık 6 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Yıldırım, “Kendini bize zengin olmuş gibi gösterdi. Her gün tomar tomar parayla gelirdi.” diye konuştu. İddiaların odağındaki M.R.B. ise Yıldırım’a bir ses kaydı gönderdi. M.R.B. ses kaydında, “O iş, bu iş, altın işi hepsi yalan. Gidip birinden alıyordum, satıyordum. Oradan aldığımla başkasının parasını çıkartıyordum. Ailem, çocuklarım, her şeyim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı.” dedi.

Kar payı vaadiyle 6 milyonluk dolandırıcılık: “Ben zengin oldum, size de kar payı vereyim” - 1

Son günlerde kar payı vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

Fatih’te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık arkadaşı M.R.B. tarafından kar vaadiyle 280 bin lira dolandırdığını iddia etti.

Eylül ayında 30 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı öne sürülen M.R.B, yakın çevresine “Bana miras kaldı. Ben zengin oldum ve altın işine giriyorum. Size de kar payı vereyim, daha çok kazanalım.” dedi.

Bu şekilde güven kazanan M.R.B, ilk aylarda birçok kişiden aldığı paraları faiziyle geri ödedi.

Üç ay sonra ise, “Ben köyüme mirasımı almaya gidiyorum.” diyerek ortadan kayboldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar payı vaadiyle 6 milyonluk dolandırıcılık: “Ben zengin oldum, size de kar payı vereyim” - 2

Geride kalan 30 mağdurdan 15’i ise Şehremini Karakolu’na giderek şikayette bulundu.

M.R.B. ise ortadan kaybolduktan sonra mağdurlara bir mektup yazarak, şikayette bulunmazlar ve cezaevine girmezse borçlarını ödeyeceğini söyledi.
Kar payı vaadiyle 6 milyonluk dolandırıcılık: “Ben zengin oldum, size de kar payı vereyim” - 3

İddiaların odağındaki M.R.B., mağdurlara bir de ses kaydı gönderdi.

M.R.B. bu ses kaydında, “İlk başlarda ne güzel her şeyi ödüyordum. Sonra yine oyuna döndüm, belki kazanırım diye. O iş, bu iş, altın işi hepsi yalan. Gidip birinden alıyordum, satıyordum. Oradan aldığımla başkasının parasını çıkartıyordum. Kredi kartı ödeme günü geldiğinde onları ödemeye çalışıyordum. Ondan alıp ona veriyordum. Tefeciye bulaştım. Tefeci de bana faiz uyguladı. Oradan sonra döndüremedim. Paralar yetmemeye başladı.” dedi.
Kar payı vaadiyle 6 milyonluk dolandırıcılık: “Ben zengin oldum, size de kar payı vereyim” - 4

Ses kaydında, “Ailem, çocuklarım, her şeyim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı.” diyen M.R.B., “Televizyona mı çıkıyorsun, ne yapıyorsan yap. Ne anlatacaksın ki? Ben ne yaptım? Bu işi birden batırdım. Bunu biliyorsun. İş bir ay sekteye uğrayınca hepiniz başıma üşüştünüz. Gittiniz hemen şikayet ettiniz. Hakkını hukukla mı arıyorsun? Hakkını hem hukukla aramaya çalışıyorsun hem de benimle konuşmaya çalışıyorsun. Kendine bir yol seç. Hukukla arayacaksan hakkını ben gider cezamı çekerim.” ifadelerini kullandı.

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