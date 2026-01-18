Kar sonrası akın ettiler. İlk kez böylesi oldu
18.01.2026 15:28
İHA
Son günlerde kar yağışının etkili olduğu Yozgat'ta, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı da beyaza büründü. Vatandaşlar, yağış sonrasında Çamlık Milli Parkı'na akın etti, kar manzarasının keyfini çıkardı.
Son iki yıldır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta kara hasret kalan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında hafta sonu tatil gününü de fırsat bilip, Türkiye'nin ilk milli parkına adeta akın etti.
Kar yağışı sonrasında yakınlarıyla birlikte milli park çamlığa koşan Yozgatlıların bir kısmı piknik yaparken, bazıları çamlığın eşsiz güzelliklerini ölümsüzleştirmeye çalıştı, kimileri de yürüyüş yaparak çamlığın oksijenini ciğerlerine çekmeyi tercih etti.
Yozgat'ta yıllar önce bir metreye yakın kar olurken son iki yıldır ilk kez böylesine bir kar yağışının olduğunu aktaran vatandaşlar, bu güzel havayı çamlıkta değerlendirip, karın keyfini çıkarmaya çalıştıklarını söylediler.
Ailesiyle birlikte çamlıkta piknik yapan Ebrar Koçak, "Yozgat Çamlık Milli Parkı'ndayız. Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı. Yazın da sürekli geliyoruz. Kışın da böyle kar yağınca nefes almak için geldik" dedi.
Arkadaşlarıyla birlikte geldiği çamlıkta yürüyüş yapan Mustafa Avcı da, "Çamlık çok güzel oldu, güneş de var. Yozgat'ın meşhur yemeği vardır, madımak, yoğurtlu madımak.
Baktığınız zaman yoğurtlu madımağa benziyor, üstüne yoğurt dökmüş gibi. Çok güzel. İnsanların buraya gelmesini tavsiye ederiz. Yakınsa daha güzel olur" ifadelerini kullandı.