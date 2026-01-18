Kar sonrası akın ettiler. İlk kez böylesi oldu

Son iki yıldır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta kara hasret kalan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında hafta sonu tatil gününü de fırsat bilip, Türkiye'nin ilk milli parkına adeta akın etti.

Kar yağışı sonrasında yakınlarıyla birlikte milli park çamlığa koşan Yozgatlıların bir kısmı piknik yaparken, bazıları çamlığın eşsiz güzelliklerini ölümsüzleştirmeye çalıştı, kimileri de yürüyüş yaparak çamlığın oksijenini ciğerlerine çekmeyi tercih etti.