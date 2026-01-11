Kar tatili olan iller 12 Ocak Pazartesi 2026: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? (İl il tatil duyuruları)
11.01.2026 16:04
Son Güncelleme: 12.01.2026 09:49
Birkan Erol
Türkiye, yeniden Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının etkisi altına girerken gözler okullarda kar tatili açıklamasına çevrildi. Bugün için milyonlarca öğrenci ve veli, "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un İstanbul başta olmak üzere uyarılarının ardından, valiliklerin "kar tatili" kararları peş peşe geldi. Birçok ilde okullar 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. İşte 12 Ocak 2026 (bugün) kar tatili olan iller.
Türkiye'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yeni hafta öncesinde kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre bugün birçok ilde kar yağışı meydana gelecek. Tüm ülke genelinde yaşanması beklenen kuvvetli kar yağışı sonrası, il valiliklerinden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Gözler ise okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kar tatili olan iller.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından paylaşılan 12 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde yoğun kar yağışı yaşanacak.
Yılbaşı haftası ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından yeni haftada da kar yağışı bekleniyor. Bazı il valiliklerinden yapılan açıklamaya göre okullar tatil edilmeye başladı.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul’da eğitime 1 gün ara verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;
Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.
İşte bugün kar tatili olan iller;
ANKARA
Ankara'da kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, bunun dışında eğitim-öğretim devam edecek.
Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
TUNCELİ'DE EĞİTİME 2 GÜN ARA
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
SİVAS
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.”
BİNGÖL
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MALATYA
Malatya'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini bildirdi.
Yavuz, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.
Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de yarın trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.
YALOVA
Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Vali Hülya Kaya, şunları kaydetti:
"12 Ocak 2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova genelinde resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır."
Sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personelin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Kaya, 8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacağını kaydetti.
SAKARYA
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valiliğin N sosyal hesabından yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen yağışın, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği belirtildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde üniversiteler hariç, resmi, özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokula ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.
Öte yandan, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
KOCAELİ
Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, daha önce taşımalı eğitime ara verildiği ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.
YOZGAT
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla, Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."
Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.
KAYSERİ
Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Sarız Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Pınarbaşı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
“Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır.”
ELAZIĞ
Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak Pazartesi günü, Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerimizde 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da önce Malkara ve Şarköy ilçelerinde eğitime ara verildi. Daha sonra valilik kent genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kararın hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Kızılören ilçeleri ile merkeze bağlı bir belde ve köyde eğitime kar arası verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kar yağışı, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma riski nedeniyle İhsaniye ve Kızılören ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile merkeze bağlı Kocatepe beldesi ve Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
DENİZLİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde okullar tatil edildi.
Çameli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu ifade edildi: “Pazartesi günü, ilçemiz genelindeki kar yağışı ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma riski sebebiyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilerek okullarımız tatil edilmiştir.”
ORDU
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezinde 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.
EDİRNE
Edirne'nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü, Lalapaşa ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun, kent merkezinde ise ara ara etkili oluyor.
Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.