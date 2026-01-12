Kar tatili olan iller 13 Ocak 2026: Okullar tatil mi, İstanbul'da okullar tatil oldu mu?
12.01.2026 16:15
Son Güncelleme: 13.01.2026 01:31
Birkan Erol
Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitimde "kar molası" haberlerini de beraberinde getirdi. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul dahil birçok ilde okulların tatil edilmesinin ardından, gözler 13 Ocak Salı gününe çevrildi. Veliler ve öğrenciler arama motorlarında "13 Ocak kar tatili olan iller" ve "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularına yanıt aradı. İşte Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ve okulların tatil edildiği o iller.
Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre birçok ilde kar yağışı sürmeye devam ederken, Türkiye'de pek çok okulda İstanbul dahil olmak üzere eğitime ara verildi. Okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu? İşte 13 Ocak 2026 Salı (Bugün) kar tatili olan iller.
13 OCAK (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 13 Ocak tarihli hava durumu raporu, İstanbul dahil ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağını belirtiyor.
Bir süredir ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından geçtiğimiz haftalarda bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bugün yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 13 Ocak Salı günü tatil edildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.
Ülke genelinde bugün yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından bugün de kar yağışı bekleniyor. Bazı il valiliklerinden yapılan açıklamaya göre okullar tatil edilmeye başladı.
İşte bugün kar tatili olan iller;
TUNCELİ
Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu’nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli, Kemalli, Başdervişli, Budaklı, Beşenli'de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.
BATMAN
Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
ORDU
Ordu'nun 16 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Ocak'ta da ara verildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.
Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve bugün de devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır.”
TOKAT
Tokat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Tokat il genelinde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."
ADIYAMAN
Adıyaman'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kara karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, 13 Ocak'ta eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
YOZGAT
Yozgat’ta beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
SİNOP
Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde 13 Ocak için taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini 13 Ocak'ta da devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı.
Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."
MALATYA
Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 13 Ocak Salı günü ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.
Bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kar yağışı ve buzlanma meydana gelirken, Mihalıççık ilçesinde okullar tatil edildi. Mihalıççık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı 13 Ocak 2026 (Salı) günü ilçemiz genelindeki okulların 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.
MARDİN
Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13 Ocak Salı günü Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
KASTAMONU
Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime bir gün ara verildi.
Kastamonu’nun özellikle sahil şeridinde kar yağışı etkisini arttırarak devam ettiriyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu sebeple ilçe kaymakamlıkları tarafından alınan kararla Abana, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu ve Küre ilçelerinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
BAYBURT
Bayburt’un Demirözü ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 13.01.2026 Salı günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
SİVAS
Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar, Ulaş, Altınyayla, Kangal, İmranlı, Şarkışla ve Akıncılar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 13 Ocak salı günü ara verildi.
Bahse konu 10 ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Yıldızeli ilçesinde ise taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde bu gece kar yağışının şiddetini artırması ve salı saat 15.00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür.”
BİNGÖL
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Ocak'ta da ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
KAYSERİ
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 13 Ocak'ta ara verildi.
Hava koşullarının genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Ocak Salı tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
SAMSUN
Samsun Valiliği, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ilde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
ADANA
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle 13 Ocak Salı günü ilçedeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
ELAZIĞ
Elazığ'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Palu, Maden, Karakoçan, Sivrice ve Kovancılar kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği belirtildi.
Ayrıca engelli çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
KONYA
Konya'nın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BİTLİS
Bitlis’te beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 13 Ocak 2026 Salı günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir."