Kar tatili olan iller: 14 Ocak'ta okullar tatil mi, İstanbul'da okullar tatil oldu mu?

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.