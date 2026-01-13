Kar tatili olan iller: 14 Ocak'ta okullar tatil mi, İstanbul'da okullar tatil oldu mu?
13.01.2026 19:19
Son Güncelleme: 13.01.2026 19:43
NTV - Haber Merkezi
Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, okul tatillerini de beraberinde getirdi. 14 Ocak'ta tatil ilan edilen iller hangileri? İşte valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ve okulların tatil edildiği o iller.
TUNCELİ
Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
ŞIRNAK
Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
ORDU
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.