Kar tatili olan iller 2 Ocak 2026: Yarın okullar tatil mi, İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
01.01.2026 13:35
Son Güncelleme: 01.01.2026 14:22
Selim Başeğmezer
Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma olayları nedeniyle yılın ilk günlerinde tatil haberleri gelmeye başladı. 1 Ocak tarihinde Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde kar yağışı devam ediyor. Öğrencilerin gözü bir yandan da İstanbul için gelecek kar tatili açıklamasında olacak. Peki, yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olan iller.
İstanbul ve ülke genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına almaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle "Okullar tatil mi?" Sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Meteoroloji tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava raporunun ardından, tüm ülke geneline kar yağışı uyarıları yapıldı. Yoğun kar yağışından etkilenen illerin valiliklerinden ise yarın için kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, 2 Ocak'ta okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava durumu raporu, ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.
Son 1 haftadır ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından bu hafta bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bugün yaşanacak kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 2 Ocak tarihinde tatil edildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasının bazı kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından ise gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.
Akşam saatlerinde Valilik tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
İşte 2 Ocak tarihli kar tatili olan iller;
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."
ŞIRNAK
Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.