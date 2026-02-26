Kar tatili olan iller 26 Şubat 2026: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
26.02.2026 08:28
AA
Türkiye'nin bazı kesimlerinde etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre bugün birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Öğrencilerin gözü ise yaşadıkları illerin valiliklerinden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 26 Şubat 2026 Perşembe günü kar tatili olan iller.
Bazı illerde meydana gelen yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle "Okullar tatil mi?" Sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Yoğun kar yağışından etkilenen illerin valiliklerinden ise kar tatili açıklamaları geldi. Peki, 26 Şubat Perşembe günü (bugün) okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 26 Şubat tarihli hava durumu raporu, ülkenin doğu kısmında yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyordu.
Bugün birçok il genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından bazı illerde okullar tatil edildi. Bugün yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise bazı illerin valiliklerinden tatil haberleri gelmeye başladı. 6 ilde okullar 26 Şubat Perşembe günü tatil edildi.
İşte 26 Şubat 2026 Perşembe günü kar tatili olan iller:
BAYBURT
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
ERZİNCAN
Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."
TUNCELİ'NİN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
ERZURUM'UN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda söz konusu ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamalarda, Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerindeki tüm okullarda, Horasan ilçesinde de taşımalı eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Paylaşımlarda ayrıca Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde hamile ve engelli kamu personelinin de izinli olacağı açıklandı.
Vali Aydın Baruş da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurmuştu.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.