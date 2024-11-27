Kar tatili olan iller: Bugün (27 Kasım 2024) okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
"Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024 yılının kar tatili haberleri gelmeye başladı. Türkiye genelinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalar sonrasında, yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullara bir günlüğüne ara verildi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
27 Kasım Çarşamba günü için okullarda kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Ülkemizde bazı bölgelerde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi. Birçok il valiliği tarafından kar tatili açıklamaları yapıldı. Peki, bugün (27 Kasım 2024) okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller.