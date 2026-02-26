Kar temizliği yapan ekiplerin üzerine çığ düştü. Kurtarmaya gidenler de mahsur kaldı
26.02.2026 12:39
Son Güncelleme: 26.02.2026 12:41
İHA
Sahara Geçidi'nde kar temizleme çalışması yapan iş makinelerinin üzerine çığ düştü. Kurtarma çalışmasına gidenlerin de mahsur kaldığı olayda çalışmalar sürüyor. Son bilgilere göre kar kütlelerinin altında kimse yok.
İŞ MAKİNELERİNİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
Ardahan-Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede kar temizleme çalışması yürüten iş makinelerinin üzerine çığ düştü.
KURTARMA EKİPLERİ DE MAHSUR KALDI
Olayın ardından mahsur kalan araçları kurtarmak üzere bölgeye sevk edilen Kars Karayolları ekipleri, yoğun tipi ve art arda gelen kar kütleleri nedeniyle ilerleyemeyerek bölgede mahsur kaldı.
Kurtarma operasyonu için giden ekiplerin de çığ bölgesinde kalmasıyla durumun ciddiyeti arttı.