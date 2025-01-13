Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Trakya’dan yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da ise kuvvetli sağanak etkili. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Megakentte tüm gün sürecek yağışların zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Marmara Bölgesi, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.
İstanbul’da hafta sonu aniden düşen hava sıcaklığı, 5 dereceye kadar geriledi.
Kentte yağışlı ve soğuk bir hava etkili oluyor.