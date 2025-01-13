Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Trakya’dan yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da ise kuvvetli sağanak etkili. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Megakentte tüm gün sürecek yağışların zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 1

Marmara Bölgesi, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

İstanbul’da hafta sonu aniden düşen hava sıcaklığı, 5 dereceye kadar geriledi.

Kentte yağışlı ve soğuk bir hava etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 2

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul’un da bulunduğu 13 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova’da ani sel, su baskını, yıldırım, yükseklerde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 4

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 5

MARMARA VE KUZEY EGE’DE RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 6

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 7

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 8

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kar, tipi, fırtına… İstanbul dahil 13 şehir için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat - 9

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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