Kar Trakya'dan giriş yapıyor! İstanbul'da okulların ilk günü kar yağacak mı? AKOM'dan iki gün için uyarı
31.01.2026 10:24
NTV - Haber Merkezi
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarın yurda giriş yapacak. Trakya'da pazar günü kar beklentisi var. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'un son tahminine göre, megakent için iki gün sürecek karla karışık yağmur beklentisi var.
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Trakya'dan yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte, yarın Edirne ve Kırklareli'de kar yağışı görülecek.
Peki okulların açılacağı pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali var mı?
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin son raporları...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağmurun Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Trakya üzerinden yeni bir yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul dahil Marmara'nın tamamında sağanak yağış bekleniyor.
Bölgede hava sıcaklığının bugünden sonra hızla düşeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü Edirne ve Kırklareli'de yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.
PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞIYLA BAŞLAYACAK
Pazartesi gününe gelindiğide Trakya'daki yağışlar kar yağışına dönecek.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de kar yağışı etkili olacak.
İstanbul'da ise karla karışık yağmur beklentisi var.
İSTANBUL'DA İKİ GÜN KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin son raporuna göre, hava sıcaklığı yeni haftanın başında kış değerlerine gerileyecek.
Havanın soğumasıyla birlikte megakentte yağmur başlayacak.
İstanbul'da ara tatilin sona erip, okulların yeniden açılacağı pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.
Yağışın salı günü de devam etmesi beklenirken, çarşamba ve perşembe günü parçalı ve az bulutlu bir hava beklentisi var.