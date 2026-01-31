Kar Trakya'dan giriş yapıyor! İstanbul'da okulların ilk günü kar yağacak mı? AKOM'dan iki gün için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağmurun Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.