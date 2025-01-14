Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Bulgaristan'dan Trakya'ya kar girişi oldu. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Batı Karadeniz'i de etkisi altına aldı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağıyla ilgili meteorolojik veriler yakından takip ederken uzmanlar, ocak ortasından şubat sonuna kadar 15 günlük kar yağışı beklediklerini ifade etti.
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar, Trakya'da etkisini gösterdi.