Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Bulgaristan'dan Trakya'ya kar girişi oldu. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Batı Karadeniz'i de etkisi altına aldı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağıyla ilgili meteorolojik veriler yakından takip ederken uzmanlar, ocak ortasından şubat sonuna kadar 15 günlük kar yağışı beklediklerini ifade etti.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 1

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar, Trakya'da etkisini gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 2

Hava sıcaklığı, sıfırın altına düştü. Sağanak da yerini kara bıraktı.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 3

Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 4

Özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'yla, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yağış etkisini artırdı.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 5

Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkiinde ulaşım güçlükle sağlandı.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 6

Yolda biriken kar nedeniyle mahsur kalanlar oldu.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 7

Bölgede çalışmalarını sürdüren Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı  kaza yaptı. Devrilen araçtaki iki personel yaralandı.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 8

EĞİTİME ARA

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 9

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA DA KAR

Edirne ve Tekirdağ'da da kar etkili oluyor.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 10

İki kent, beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 11

Bazı yollarda kar ve buzlanma nedeniyle trafik akışı yavaşladı.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 12

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede karın çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 13

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağıyla ilgili meteorolojik veriler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminlerine göre, 14 Ocak Salı günü kar yağışı İstanbul'un sınırlarına iyice yaklaşacak.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 15

Havaların iyice soğumasının ardından İstanbul'da da soğuk hava o tarihlerde etkili olmaya başlayacak.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 16

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında 7 Ocak'tan sonra Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağış geleceğini bildirmişti.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - 17

Köse, "Bizim beklentimiz bu sene ocak ortasından şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde." demişti.

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