Kar ve buzullardan beslenen şelaleye yoğun ilgi: ''Tam bir doğal klima''
Yaz aylarının gelmesiyle etkili olan sıcak havalardan bunalanlar, kayaların arasından akan Kapuzbaşı Şelaleleri'nin buz gibi suyuyla serinleme fırsatı buluyor.
Kayseri ve civar illerde son günlerde 40 dereceye ulaşan kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyen ziyaretçiler, Yahyalı ilçesinde bulunan şelalelere, dağların ve Zamantı Irmağı'nın manzarası eşliğinde ulaşıyor.
Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gelen misafirleri ilk olarak, kar ve buzullardan beslenen ve yaklaşık 80 metre yükseklikten dökülen buz gibi suyun serinliği karşılıyor.
Şelalelerin oluşturduğu serinlikte ferahlayan, buz gibi suya yalın ayak giren ve yer yer akan suyun kıyısında oturup dinlenen vatandaşlar, burada şehrin stresli hayatından uzakta adeta doğal klima ortamında zaman geçiriyor.