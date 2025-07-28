Kar ve buzullardan beslenen şelaleye yoğun ilgi: ''Tam bir doğal klima''

Ziyaretçilerden Engin Albayrak, şelaleleri görmek için Mersin'den geldiğini söyledi.

Şelalelerin yakınında serin bir havanın olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Mersin'in sıcak havasından bunaldığımız için daha önce namını duyduğumuz şelaleye geldik. İlk defa geldim. İyi ki gelmişiz. Çukurova çocuğu olduğumuz için sıcak havayı iyi biliriz. Buranın havası, suyu, şelalenin verdiği ferahlığı içimizi ayrı bir heyecana büründürdü. Sadece bu görsel ve suyun soğukluğu için kesinlikle gelinir."

''TAM BİR DOĞAL KLİMA''

Abbas Fırat da Kapuzbaşı Şelaleleri'nin inanılmaz bir doğa harikası olduğunu dile getirdi.

Şelalelerden buz gibi suyun aktığını anlatan Fırat, "Tam bir doğal klima. Hayran kaldık. Herkesin buraya gelmesi gerekiyor. İnanılmaz bir yer. Her yerden su fışkırıyor. Buz gibi. Sular ayaklarımı uyuşturuyor. Burada aldığımız soğuk bizi 3-4 saat götürür" dedi.

Erkut Kurt ise Kapuzbaşı'na daha önce geldiğini ve tekrar görmek istediğini ifade etti.

Uzun bir yolculuk yaptıklarını ancak buz gibi suların verdiği hissin buna değdiğini vurgulayan Kurt, herkesin bu duyguyu yaşaması gerektiğini sözlerine ekledi.